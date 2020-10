Sporting só conhece hoje os rivais na Liga Europeia

Devido a uma suspeita de Covid-19 num elemento da equipa de produção do sorteio da fase de grupos da Liga Europeia, o Sporting só vai ficar a conhecer hoje (10h00) os adversários desta nova prova, depois de a cerimónia ter sido adiada. Depois do alarme em Viena (Áustria), foi necessário testar dezenas de elementos da organização do evento. Como não havia hipótese de encontrar substitutos num tão curto espaço de tempo, a EHF reagendou o sorteio para hoje.

Recorde-se que o Sporting, único representante português da Liga Europeia, está inserido no Pote 5, com Fivers (Áustria), Nexe (Croácia) e GOG (Dinamarca).