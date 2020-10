Sporting sofre para derrotar o Avanca

O Sporting mantém-se invicto no Campeonato Placard, depois de derrotar esta noite no Pavilhão João Rocha a Artística de Avanca, por 29-27. Como o resultado traduz, tratou-se de um triunfo arrancado a ferros, sendo que os leões chegaram ao intervelo a ganhar por 16-12.





Dmytro Doroshchuk, com seis golos, e Theo Jacques Clarac, com cinco, foram os marcadores de serviço entre os leões, já no Avanca destacou-se André Sousa com sete.