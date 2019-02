Sporting supera Águas Santas no Pavilhão João Rocha

Em duelo atrasado da jornada 16 do campeonato nacional de andebol, o Sporting derrotou esta quarta-feira o Águas Santas por 29-27 e reduziu para 3 a desvantagem pontual para o líder FC Porto, isto numa altura na qual ainda tem uma partida por disputar.Num jogo no qual vencia por 16-12 ao intervalo, o conjunto leonino sentiu alguma pressão dos maiatos na segunda metade, mas acabou por conseguir a vitória e os 3 pontos para juntar ao seu pecúlio, no qual agora já tem 55. No plano individual, nota para a atuação de Luís Frade, que com 8 golos foi o melhor marcador do Sporting, isto numa partida na qual o jogador mais certeiro foi da equipa derrotada: Pedro Cruz, com 9.