Sporting supera Póvoa AC

O Sporting somou mais uma vitória (25-22), este sábado, na receção ao Póvoa CA, na conclusão da 21.ª jornada do Campeonato, mantendo a distância em relação ao líder FC Porto.





Os leões dominaram a primeira parte (14-10), mas os poveiros reagiram bem e tentaram complicar a vida aos leões, que tiveram em Ralf Schongarth um grande trunfo, pois o lateral direito alemão marcou 9 golos.Rares Fodorean foi o melhor do ataque do Póvoa AC, com 5 tentos