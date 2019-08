Sporting supera Valladolid e Benfica perde com Ademar

O Sporting , vice-campeão nacional, ainda não está a carburar da melhor maneira, mas ontem já deu para ver que será um forte candidato ao título, ao vencer (37-29) os espanhóis do Valladolid, na segunda jornada do Torneio Internacional de Viseu. Quanto ao Benfica ainda está longe do seu melhor, ao perder (26-28) frente aos também espanhóis do Ademar Leon, enquanto o FC Porto empatou (33-33) com os franceses do Nantes, despedindo-se da prova como líder da classificação à condição. A 21ª edição da prova termina hoje com o dérbi Sporting-Benfica.

Com o selecionador, Paulo Pereira, e o treinador do FC Gaia, Ricardo Costa, nas bancadas, os leões cedo se distanciaram no marcador, criando um fosso de 4 golos até ao intervalo (17-13). E após o reinício, o ritmo dominador manteve-se, com o 7º classificado da Liga Asobal a não encontrar argumentos perante os portugueses, já a apresentarem uma boa defesa. Destaque individual para Frankis Carol (10 golos), em boa forma.

Já o Benfica entrou muito bem frente ao Ademar Leon (4º da Liga Asobal) com um parcial de 6-1, mas depois foi perdendo gás, com a equipa a demonstrar alguma fadiga física. Mesmo assim, as águias demonstraram que irão ter uma defesa de respeito, dada a altura do seu bloco, mas que ainda não está bem oleada. O sérvio Petar Djordjic (7 golos) poderá ser uma referência na primeira linha, enquanto Belone Moreira (5) demonstrou a eficácia habitual.