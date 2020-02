Sporting supera Vitória de Setúbal

O Sporting recebeu e venceu este sábado o Vitória de Setúbal, por 36-21, isolando-se, à condição, no comando do Campeonato Placard, em jogo da 21ª jornada.





Pedro Valdés (7 golos) e Edmilson Araújo (6) estiveram em destaque em jogo que marcou o regresso ao Campeonato, após paragem devido à disputa do Europeu.A jornada completa-se este domingo, com o FC Porto a visitar o Boavista. Os dragões podem apanhar os leões no topo da tabela.