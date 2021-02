Sporting superior ao Presov

O Sporting venceu (27-21) na tarde deste domingo o Tatran Presov, campeão da Eslováquia, mantendo as suas aspirações no Grupo B da Liga Europeia.

Em pleno Pavilhão João Rocha, os leões superiorizaram-se desde os minutos iniciais, através de uma defesa eficiente, bem escudada no guarda-redes Matevz Skok (16 defesas e 44% de eficácia).

A ganhar ao intervalo (13-10), a turma portuguesa foi ainda mais eficaz no segundo tempo, gerindo bem o tempo de ataque e com alta eficácia, com distinção para Tiago Rocha (8 golos) e Pedro Valdés (7).

Com este triunfo, em jogo correspondente à 2ª jornada da série, o Sporting agarra os franceses do Nimes no 3º lugar, com 6 pontos.

Comandam o Grupo B os suecos do Kristianstad (8 pontos), seguidos dos alemães do Fuchse Berlin (7). Os romenos do Dínamo Bucareste são 5ºs (3) e o Presov é 6º e último (0).

O treinador do Sporting, Rui Silva, ficou satisfeito: "A nossa vitória deveu-se à qualidade defensiva, que pudemos aprimorar no mês de janeiro com a paragem devido ao Mundial. Queríamos explorar mais as transições, mas não conseguimos, também por causa do cartão vermelho a Doroshchuk. Acabou por ser um bom triunfo e mais um passo para o apuramento para a próxima fase."