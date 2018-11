Sporting tem quatro finais para jogar

O Sporting continua a depender de si próprio na Liga dos Campeões, mas hoje (18h00) tem um jogo de alto risco na deslocação a Skopje para defrontar, na 7ª jornada, a turma macedónia do Metalurg, último classificado do Grupo C. E só a vitória interessa aos leões, de maneira a poderem defender o segundo lugar na série, o último que dá acesso ao playoff de apuramento para os oitavos-de-final.Hugo Canela, treinador do Sporting, está de sobreaviso, apesar do triunfo folgado (34-26) na 1ª volta: "O Metalurg reforçou-se. Está com bom andebol, motivado e joga em casa, mas somos favoritos."O técnico recordou a derrota no João Rocha com os eslovacos do Presov na última jornada, o que obriga a uma maior determinação da sua equipa: "Todos os erros pagam-se muito caro. Apesar de estarmos em vantagem no confronto direto, somos obrigados a ganhar todos os jogos e a encarar as próximas quatro partidas como finais, tendo a deslocação à Dinamarca, frente a uma das melhores equipas do grupo. Se perdermos as oportunidades, as contas complicam-se."O treinador garantiu, também em declarações ao sítio do Sporting, que não vai fazer poupanças no plantel, de momento com algumas baixas, casos de Cláudio Pedroso, Neven Stjepanovic e Valentin Ghinoea: "Não podemos resguardar a equipa, pois todos os jogadores são importantes. Não se poupam jogadores para as finais."Quanto às boas exibições do campeão mundial, o espanhol Carlos Ruesga, Hugo Canela espera que não seja ele a decidir como em outros jogos da Champions: "Prefiro que o resultado esteja tranquilamente favorável para o Sporting bem antes do fim do jogo. Temos uma equipa motivada e com qualidade para ganhar os próximos jogos e para passar à próxima fase. Estamos prontos para fazer alguma coisa de diferente em Portugal."O Metalurg, que conta com Gonçalo Ribeiro, bateu (25-24) domingo o Medvedi na Champions, mas ontem perdeu (28-29) com o Steua Bucareste na Liga Seha. O treinador Danilo Brestovac reconhece dificuldades: "O Sporting é uma equipa a sério, com jogadores muito experientes e apoiada em todas as posições. Tentaremos o melhor."