Sporting treme mas vence FC Gaia

O Sporting não vacilou na viagem a Gaia e ganhou à turma local, por 32-27, em jogo antecipado da 2ª jornada da Liga Placard, que prossegue hoje, com um Benfica-Boavista. Os leões tiveram uma entrada fulminante, assente na boa dinâmica ofensiva e numa forte defesa, o que permitiu assertividade na finalização, com um parcial de 10-4 (aos 15 minutos).

Mas o FC Gaia reagiu, com o seu novo treinador, Carlos Resende, a alertar a equipa para melhorar a defesa. Os anfitriões cresceram, marcaram e recuperaram, obrigando o Sporting a passar por um período menos conseguido durante longos e penosos nove minutos, onde marcaram apenas um golo. Mesmo assim, os lisboetas chegaram em vantagem ao intervalo (12-10).

Na segunda parte, o rolo compressor do Sporting voltou a funcionar e os golos fáceis ditaram o desfecho da partida, com maior eficácia no ataque e Carlos Ruesga a dividir o protagonismo com Darko Dukic e Tiago Rocha, todos com cinco golos cada. Luís Carvalho, também com cinco tentos, destacou-se pelo FC Gaia, que jogou com brio, raça, inconformismo e sempre na disputa, apesar da quebra física.

Depois de sair do Benfica, Carlos Resende queria mais da nova equipa: “Perder nunca é bom, independentemente de quem seja o adversário. Temos de valorizar, no entanto, que jogámos bem contra uma equipa recheada de bons jogadores, e a espaços igualámos o jogo com Sporting.”

O técnico dos leões, Rui Silva, não queria permitir a reação do FC Gaia: “Entrámos bem, com defesa forte, contra-ataque e ataque organizado com golo. Depois, com falhas técnicas, fomos pouco inteligentes. Na segunda parte o ataque foi mais esclarecido. Uma vitória importante.”