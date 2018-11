Sporting triunfa em Avanca e volta à liderança partilhada com os rivais

O Sporting venceu esta terça-feira no terreno do Avanca por 30-24 no fecho da 11.ª jornada do campeonato nacional e voltou a colar-se na liderança, juntamente com FC Porto e Benfica, com 31 pontos.Fábio Chiuffa inaugurou o marcador para os leões, com a formação do concelho de Estarreja a conseguir manter a partida equilibrada até aos 10 minutos de jogo (6-6). Ao intervalo, a equipa de Hugo Canela vencia por 16-14.Na segunda parte, o Sporting carregou, com a equipa orientada por Marco Sousa a não conseguir voltar a equilibrar o resultado. Miguel Neves (Avanca) e Ivan Nikcevic (Sporting), com seis golos, foram os melhores marcadores da partida.