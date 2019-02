Sporting triunfa em Fafe e segue no encalço do FC Porto

O Sporting manteve-se a 3 pontos do FC Porto na tabela classificativa do campeonato nacional de andebol - com um jogo em atraso -, graças a uma vitória por 30-22 sobre o Fafe, em duelo atrasado da jornada 17 da prova.Num duelo no qual ao intervalo vencia por 18-10, a turma comandada por Hugo Canela contou com a inspiração de Pedro Valdés e Carlos Ruesga, ambos autores de seis golos, para lá de Tiago Rocha, que fez cinco tiros certeiros. Do lado fafense o elemento mais certeiro foi Luís Pereira, com meia dúzia de golos.