Sporting triunfa na Liga Europeia

O Sporting somou esta terça-feira o segundo sucesso na Liga Europeia, ao bater (35-32) os húngaros do Balatonfuredi, na 4.ª jornada do Grupo C.Depois do empate no clássico frente ao FC Porto no domingo, os leões não tiveram tempo de descanso, pois o jogo foi intenso do primeiro ao último minuto, com os magiares a darem excelente réplica no João Rocha.Com efeito, o Balatonfuredi dominou quase toda a 1.ª parte e quando o Sporting operou a cambalhota a seu favor (16-13), o adversário teve força anímica para ir buscar o resultado e igualar até ao intervalo (17-17).O tempo complementar foi mais tranquilo, com os leões a dominarem na frente o ritmo do jogo, mas sempre a precisarem de uma grande eficácia, dado que as vantagens foram sempre curtas, de 1-2-3 golos.Nos dois minutos finais, a turma de Alvalade demonstrou maior experiência para fechar o triunfo.