Sporting triunfa no campeonato

Em partida a contar para a 19ª jornada do campeonato nacional, o Sporting recebeu e venceu o Maia Ismai, por 32-25, e está agora a cinco pontos do líder FC Porto, que soma mais um jogo do que os leões.

No Pavilhão João Rocha, o início de partida foi equilibrado, com o Sporting a disparar depois do marcador. Chegou a liderar por cinco golos de vantagem, tendo terminado a primeira parte a vencer por 16-13. Com seis golos, o leão Jens Schongarth destacou-se no primeiro tempo. Do lado dos maiatos, Manuel Lima era o melhor marcador ao descanso, com quatro tiros certeiros.

No segundo tempo, a formação leonina que regressou aos duelos do campeonato depois de três partidas consecutivas a contar para a Liga Europeia, não tirou o pé do acelerador e confirmou o triunfo final por sete golos de diferença (32-25). O melhor marcador da partida dos leões foi Jens Schongarth, com sete golos. Dos visitantes, Manuel Lima terminou com seis remates certeiros.

O próximo jogo do Sporting está agendado para dia 17 de março, na visita ao Águas Santas.



Rui Silva, treinador do Sporting: "Temos quatro atletas de fora e juntando a isso temos dois reforços que ainda estão a tentar integrarem-se. Mas o Sporting teve uma boa atitude. O Maia ISMAI tem vindo a evoluir nos últimos tempos, muito seguro ofensivamente e que cria muitas dificuldades. Hoje temos de dar mérito ao nosso jogo porque tivemos um grupo pequeno, mas tivemos uma reação clara na segunda parte. Conseguimos controlar o ritmo e dilatar o marcador. É verdade que não gostei dos últimos cinco minutos, mas o facto de termos tido uma rotação pequena foi uma das justificações. Ficámos mais lentos na recuperação e já não havia gasolina em alguns jogadores. Agora vamos querer recuperar alguns jogadores".



Ricardo Moreira, treinador do Maia ISMAI: "Começámos por criar algumas dificuldades à defesa do Sporting, mas não conseguimos criar problemas ao ataque do Sporting. Depois fomos um pouco abaixo no segundo tempo e não conseguimos ficar perto do resultado".