Sporting triunfa no clássico com ABC

O Sporting isolou-se no comando do Campeonato com o pleno de nove vitórias, ao triunfar (25-23) no clássico frente ao ABC, em Braga.Os leões, já com o reforço norueguês Espen Vag, dominaram por completo até ao intervalo (15-9), mas na segunda parte a turma minhota reagiu com maior atitude, embora a equipa lisboeta controlasse até ao final.Com 7 golos, Martim Costa foi o maior trunfo no ataque leonino, enquanto pelo ABC Manuel Lima (8), melhor marcador do encontro, e Vinícios Carvarlho (7) foram os mais produtivos.