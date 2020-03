Sporting vai pagar a Novica Rudovic

O categorizado lateral montenegrino Novica Rudovic, de 37 anos, vai receber até ao final do mês tudo aquilo que o Sporting lhe ficou a dever, depois de ter sido despedido sem justa causa no final da época 2012/13, quando Bruno de Carvalho chegou à presidência do clube de Alvalade e remodelou a secção do andebol dos leões.

A decisão a favor do jogador do Málaga, a jogar atualmente em Espanha, foi proferida pelo Supremo Tribunal de Justiça, em outubro de 2019, na sequência de um processo que se arrastou até agora.

O internacional dos Balcãs, que representou clubes como o Lovcen, Ivry, Steua Bucareste e Puente Genil, entre outros, abriu um processo judicial contra o Sporting e ganhou a causa, enquanto o lateral João Pinto, que entretanto abandonou a carreira desportiva, foi despedido ilicitamente na mesma altura, ganhou a causa, mas acabou por não receber nada, porque saiu para a liga profissional alemã.

Já o internacional brasileiro Fábio Chiuffa, de 31 anos, recorreu ao tribunal depois de ter saído dos leões na pretérita temporada, mas acabou por chegar a um acordo pacífico com os verdes e brancos quanto às verbas a que tinha direito.