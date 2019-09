Sporting vence ABC

O jogo com ABC tinha dois propósitos para o Sporting: dar seguimento à excelente vitória da jornada passada na Luz e preparar da melhor forma a viagem à Macedónia para defrontar o Eurofarm Rabotnik, na 1ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Com a vitória, por 30-26, frente ao ABC, pode dizer-se que os leões passaram com distinção nos dois testes.A equipa de Braga até começou destemida, mas foi logo ‘encostada às cordas’ pelo poderio dos leões que, ao intervalo, já lideravam por seis golos de diferença. Nos primeiros 30 minutos, destaque para Manuel Gaspar, que foi um autêntico muro na baliza verde e branca.Na 2ª parte, os pupilos de Jorge Rito vieram mais organizados defensivamente e criando mais dificuldades a um Sporting desconcentrado. Prova disso é que o resultado neste período foi 15-13 a favor do ABC. Gomes esteve em bom nível na baliza, tal como Erekle, que ‘acordou’ e marcou quatro golos.Porém, nenhuma equipa pode esperar ter sucesso no João Rocha oferecendo meia hora de avanço ao Sporting. E depois contra jogadores como Frankis (7 golos) e Ghionea (6) a este nível há pouco a fazer.Apesar da vitória, o técnico Thierry Anti não estava nada satisfeito com a exibição dos leões. "Estivemos bem na primeira parte, mas não podemos voltar a ter uma segunda destas. Alguns jogadores estavam desconcentrados e a querer fazer passes de circo. Eu não quero isso! Perdemos a segunda parte. Perante os nossos adeptos isso é inaceitável. Não quero ver mais nada disto", salienta o treinador francês do Sporting."Não viemos para ganhar ao Sporting, mas mostrámos muito boa imagem do que pode fazer a nossa equipa", frisou Jorge Rito.