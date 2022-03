O Sporting venceu (37-28), este sábado, o ABC, regressando ao comando do Campeonato, mas com um jogo a mais que o FC Porto (2.º).A turma bracarense tentou manter-se na discussão do resultado, ainda chegou a aproximar-se no marcador, mas os leões foram muito superiores, ainda antes de jogarem na próxima terça-feira na receção aos alemães do Magdburgo, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europeia.Ao intervalo, o Sporting já ganhava por 6 golos (20-14), controlando na segunda parte.Os irmãos Francisco Costa (7 golos) e Martim Costa (6) destacaram-se no ataque da turma de Alvalade.