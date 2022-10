Sporting vence Ac. Viseu

No Pavilhão João Rocha, o Sporting recebeu e venceu este sábado o Académico de Viseu, por 39-19, na 6.ª jornada do campeonato nacional.Num encontro de sentido único, os leõe não facilitaram e entraram muito fortes: ao intervalo já venciam por 16-7. Com seis golos, Mamadou Gassamá foi o melhor marcador leonino. Consulte aqui a ficha do jogo.O Sporting continua no topo da classificação, só com vitórias na competição.