Sporting vence Académico de Viseu

O Sporting derrotou esta tarde na deslocação ao centro do país o Académico de Viseu por 40-30, em jogo da 19.ª jornada do campeonato Placard.Francisco Tavares, com nove golos, e Edmilson Araújo e Ronaldo Duquezne, com seis cada, foram os melhores marcadores dos leões, enquanto nos anfitriões destacou-se Eduardo Almeida, com seis golos.Com este triunfo, o Sporting recuperou a liderança do campeonato, agora 55 pontos, mais que o FC Porto (já tinha batido em jogo antecipado o Póvoa AC por 43-34), e mais quatro que o Benfica, que ainda esta tarde defronta na Luz o ABC.