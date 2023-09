Sporting vence Águas Santas no campeonato

O Sporting recebeu e venceu neste sábado o Águas Santas, por 35-18, mantendo o pleno de triunfos no campeonato ao fim de cinco jornadas.No Pavilhão João Rocha, a vantagem dos leões ao intervalo era de 18-10, com o domínio a acentuar-se no segundo tempo. Com seis golos cada, Kiko Costa e Gassama foram os melhores marcadores.