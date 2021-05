Sporting vence antes da visita ao Dragão Arena

O Sporting venceu (29-19) este terça-feira o Vitória de Setúbal, mantendo em aberto a questão do título nacional, ainda antes do duelo decisivo do próximo sábado, frente ao FC Porto no Dragão Arena.





No jogo que abriu a 25.ª jornada do Campeonato Placard, os sadinos ainda equilibraram até aos 25 minutos (11-11), mas depois os leões chegaram na frente ao intervalo (15-12) e dominaram o restante da partida, com Pedro Valdés em destaque ao marcar 7 golos.Os leões mantiveram a perseguição ao FC Porto, podendo ultrapassar o líder se vencer por mais de 6 golos, de maneira a superiorizarem-se no confronto direto, pois os dragões venceram na 1.ª volta (33-27), no Pavilhão João Rocha.