Sporting vence Avanca e iguala FC Porto na liderança

O Sporting derrotou esta quarta-feira, no Pavilhão João Rocha, o Artística de Avanca por 38-27, a contar para a 24ª jornada do campeonato de andebol.Numa partida em que ao intervalo os leões já venciam por 20-11, Carlos Pasarin e Carlos Carneiro foram os melhores marcadores da equipa leonina, com cinco tentos para cada um. Já no lado do Avanca, Nuno Carvalho, com sete golos marcados, foi o que mais acertou na baliza adversária, seguido de Diogo Silva com cinco golos.Com esta vitória, o Sporting partilha a liderança do campeonato com o FC Porto, com ambas as equipas a registarem 64 pontos. O Benfica é terceiro classificado com 59 pontos.