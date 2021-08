Sporting vence Benfica em Viseu

O Sporting venceu (28-24) este sábado o Benfica, pelo que os franceses do Chambéry acabaram por conquistar o Torneio Internacional de Viseu.





A tarde abriu com o triunfo dos russos (35-33) do Chekhovskie Medvedi frente aos espanhóis do Ademar León, mas o prato forte da tarde estava reservado para o dérbi.Os leões dominaram de forma clara a primeira parte (17-10), com grande atuação do guarda-redes Manuel Gaspar, com 10 defesas e 50% de eficácia.Sem grandes soluções, os encarnados equilibraram o jogo na segunda parte, mas o Sporting acabou por ser mais forte, com Carlos Ruesga (7 golos) a realizar grande exibição nas ações atacantes.