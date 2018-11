Sporting vence Boa-Hora antes de duelo europeu

O Sporting derrotou o Boa-Hora esta quarta-feira, no Pavilhão João Rocha, por 26-19, em jogo da décima jornada do campeonato nacional de andebol.Os leões marcaram 13 golos em cada parte, com o destaque a ser repartido por Edmilson Araújo, Carlos Carneiro, Tiago Rocha e F´bio Chiuffa, com quatro golos cada. Do lado dos visitantes, Francisco Tavares e Pedro Pinto fizeram mais de metade do trabalho (cinco tentos cada), mas foi insuficiente para assustar os campeões nacionais.Os verdes e brancos, que este sábado jogam frente aos russos do Chekhovskiye Medvedi para a Liga dos Campeões, seguem no terceiro posto com 28 pontos, menos três do que FC Porto e Benfica, sendo que ambos têm mais um jogo. Já o Boa-Hora é 9º, com 17.Consulte a classificação da prova.