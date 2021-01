Sporting vence Boavista por 28-26

O Sporting foi ao terreno do Boavista vencer por 28-26, em jogo da 16.ª jornada, da fase regular, do campeonato nacional.





Francisco Tavares com seis golos foi o jogador em destaque nos verde e brancos.Com este triunfo, os leões mantêm-se no 2.º lugar da classificação, a dois pontos do líder FC Porto.