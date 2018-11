O Sporting derrotou este sábado os russos do Chekhovskiye Medvedi por 33-31, no Pavilhão João Rocha, em jogo do grupo C da Liga dos Campeões de andebol.Com este resultado, os leões ocupam o segundo lugar, com os mesmos pontos do líder, os dinamarqueses do Bjerringbro/Silkeborg. Os eslovacos do Tatran Presov seguem no terceiro posto, com menos dois pontos.