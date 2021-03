Sporting vence com dificuldade em Águas Santas

O Sporting arrancou esta quarta-feira um triunfo (26-25) a ferros na visita a Águas Santas, com Francisco Tavares a desempatar nos últimos segundos, após recarga a um livre de sete metros marcado por si próprio, mas que o guarda-redes António Campos tinha defendido.





Desta forma, o triunfo permite aos leões, após jogo em atraso da 15.ª ronda, manterem-se na luta pelo título e na perseguição ao líder FC Porto, que tem mantido o pleno.A partida foi emotiva do início ao fim, com a turma maiata a demonstrar muita personalidade e a criar muitas dificuldades ao ataque do Sporting, que não se conseguiu adaptar à defesa 5x1 do adversário.O Águas Santas chegou ao intervalo a ganhar por 12-9, sofreu uma reação no reinício, mas continuou na frente do jogo, mas os leões ganharam ascendente perto do final, marcado pela polémica desqualificação (viu o vermelho direto) de Pedro Cruz.Tiago Rocha, Pedro Valdés e Salvador Salvador, com 5 golos cada, destacaram-se pelo Sporting, enquanto Pedro Cruz (8) e Mário Lourenço (7) foram os trunfos do Águas Santas.