Sporting vence Cuidad de Logroño e conquista 3.º lugar na Supertaça Ibérica

O Sporting bateu este domingo os espanhóis do Cuidad de Logroño, por 39-29, e chegou pela primeira vez ao pódio da Supertaça Ibérica de andebol, que terá FC Porto e FC Barcelona na final, após o quarto lugar em 2022.

No Pavilhão do Centro Cultural de Viana do Castelo, Francisco Costa, do lado sportinguista, e o croata Josip Zaja, do conjunto espanhol, foram os melhores marcadores da partida com nove tentos apontados cada.

Após a derrota contra o todo-poderoso FC Barcelona (37-32), claro favorito à conquista da competição ibérica e campeão em título, no passado sábado, os leões defrontavam o Cuidad de Logroño, finalista vencido da taça espanhola e quinto classificado do seu campeonato na época passada, com maiores perspetivas de obter o primeiro triunfo da época.

A formação de Ricardo Costa, reformulada com cinco contratações neste verão e ainda à procura da melhor forma, foi dando hipóteses a equipa espanhola nos minutos iniciais, ao contrário dos dragões no dia anterior, que prontamente se distanciaram no marcador.

Apesar da capacidade leonina em furar a defensiva contrária, com a dupla de irmãos Kiko e Martim Costa em plano de evidência, o desenho defensivo em 6-0 mostrava dificuldades em defender o corredor central, perante a colocação do possante pivô espanhol Javí Garcia, o que ia mantendo o marcador nivelado.

Aos 25 minutos, o Sporting conseguiu a primeira vantagem de quatro golos, após um parcial de 3-0, que alavancou finalmente a equipa para um triunfo que se viria a tornar confortável, através do disparo certeiro de Pedro Portela, após o guardião sportinguista André Kristensen fazer uma brilhante intervenção e rapidamente assistir, ele que cada vez mais se mostrava em destaque com várias defesas.

O final do primeiro tempo, em que o Sporting conseguiu descolar-se no marcador, acabou por ser o momento-chave, numa partida de baixa intensidade, possivelmente pela fase precoce da temporada, para além do facto de estarem apenas a disputar o terceiro lugar e não uma final.

O Cuidad de Logroño não mostrou capacidade para reentrar na luta pelo resultado e o Sporting foi gradualmente distanciando-se no marcador, enquanto conseguia também uma gestão física dos jogadores, até chegar à expressiva vantagem máxima de 10 golos (39-29) no final da partida.

A partir das 15:00, FC Porto e FC Barcelona disputam a final da competição, reeditando a final da edição de 2022, que terminou com triunfo blaugrana.

Jogo no Pavilhão do Centro Cultural de Viana do Castelo, em Viana do Castelo

Cuidad de Logroño, Esp - Sporting, Por, 39-29

Ao intervalo: 20-15.

Sob a arbitragem de Raul Oyarzun Aylagas e Aritz Zaragueta Ruiz (Espanha) as equipas alinharam com os seguintes jogadores:

- Cuidad de Logroño (29): Kristof Palasics, Martí Soler (6), Álvaro Preciado (1), Ismael El Korchi (2), Thiago Ponciano (3), Josip Zaja (9), Xavi Tuà, Rolando Uríos (1), Eduardo Ortíz (2), Javi García (3), David Cadarso, Juan Moron, Eduardo Cadarso (2) e Mohamed Aly (g.r.).

Treinador: Miguel Velasco.

- Sporting (39): André Kristensen, Edy Silva (1), Benjamin Jakobsen (3), Pedro Portela (3), Edmilson Araújo (4), Francisco Costa (9), Natán Suárez (2) , Salvador Salvador (5), Espen Vag, Orri Porkelsson (2), Mamadou Gassama (1), João Gomes (3), Etienne Mocquais, Martim Costa (6) e Leonel Maciel (g.r.).

Treinador: Ricardo Costa.

Assistência: cerca de 800 espetadores