Sporting vence dérbi com Belenenses

O Sporting somou este sábado a sua terceira vitória (27-21) em outros tantos jogos no Campeonato Placard, mas teve de suar na receção ao Belenenses, a dar uma excelente réplica.





Apesar de dominarem quase sempre o marcador, os leões tiveram de estar sempre muito atentos à boa movimentação do adversário, que foi ao João Rocha discutir o resultado até aos minutos finais.A turma de Alvalade acabou, no entanto, por fazer valer a sua maior experiência e qualidade do plantel, impondo-se com naturalidade nos momentos decisivos.Destaques individuais para o guarda-redes Matevz Skok, a parar muitos remates aos atacantes do Belenenses, enquanto no ataque Carlos Ruesga (7 golos) e Nathan Suarez (4) foram os mais consistentes do Sporting. Tiago Ferro (7) foi o melhor marcador do Belenenses.Outros resultados da 3.ª jornada do Campeonato Placard: ABC-Benfica, 27-38; Boa Hora-ADA Maia, 22-24; Águas Santas-Póvoa AC, 27-25; FC Gaia-Avanca, 31-23; Sanjoanense-V. Setúbal, 30-27.Na classificação, Sporting e FC Gaia somam três vitórias, saldo que poderá ser alcançado este domingo pelo FC Porto, que recebe o Xico Andebol.