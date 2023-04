Sporting vence e fica com os olhos no clássico

O Sporting venceu (43-32) este sábado na Póvoa de Varzim e reforçou a liderança isolada na véspera da visita do FC Porto à Luz.Sob arbitragem de Ruben Maia e André Nunes - dupla internacional aveirense -, os leões dominaram o Póvoa AC ainda na 1.ª parte, chegando ao intervalo já em clara vantagem (22-17).Em partida onde os ataques foram mais fortes que as defesas, o Sporting construiu uma margem- ainda maior no decorrer na 2.ª parte, com vários artilheiros em destaque, como Salvador Salvador (7 golos), Martim Costa e Francisco Tavares (6), Kiko Costa (5), Natan Suarez (5) e Etienne Mocquais (5).Pela equipa da casa, Per Jonsson foi o mais produtivo, com 9 golos e a cotar-se como melhor marcador do encontro.O Sporting lidera isolado o Campeonato, com 61 pontos, ficando na expectativa quanto ao resultado do clássico entre Benfica, que é 3.º (56), e FC Porto, 2.º (57), pois quem perder o jogo da Luz ficará mais longe da luta pelo título.