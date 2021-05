Sporting vence e isola-se no 2.º lugar do campeonato

O Sporting isolou-se no 2º lugar do campeonato Placard, ao bater (34-29) na tarde deste sábado o Sp. Horta, em jogo da 27.ª jornada.





Com uma primeira parte segura (20-12), a turma açoriana pouca resitência deu aos leões, embora reagisse na segunda parte para se aproximar no marcador.Destaques individuais para Darko Djukic (7 golos), bem secundado no ataque do Sporting por Tiago Rocha, Pedro Valdés e Daniel Andrejew, autores de 5 golos cada.