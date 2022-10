Sporting vence em Avanca

O Sporting manteve este sábado o pleno de vitórias no arranque de campeonato nacional, ao vencer no terreno do Avanca por 33-26 na 5.º jornada.Num encontro que ganhava por sete golos de diferença ao intervalo (19-12), a formação comandada por Ricardo Costa dilatou o marcador no segundo tempo, tendo atingido uma vantagem máxima de dez golos (25-15). Os leões foram gerindo até final, fechando o triunfo por 33-26. O melhor marcador da partida foi Salvador Salvador, com seis golos.Consulte aqui a ficha do jogoO Sporting volta a entrar em ação na terça-feira, na receção aos austríacos do Alpla HC, na primeira jornada do Grupo C da Liga Europeia.