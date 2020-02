Sporting vence em casa o FC Gaia

O Sporting venceu este sábado na receção ao FC Gaia, por 40-24, na 23.ª jornada do campeonato nacional.





Ao intervalo, os leões já lideravam por 23-16. O melhor marcador do Sporting foi Frankis Carol, com oito golos. No lado dos visitantes, Martim Costa também faturou por oito vezes.Com este resultado, o Sporting segue no topo da liderança do campeonato, com 71 pontos. O FC Porto, que não disputou o seu jogo desta ronda devido à participação na Liga dos Campeões, segue atrás com 68 jogos e menos um encontro.Ainda neste sábado registaram-se mais três jogos:- Boa Hora-Boavista, 28-22- ABC-Águas Santas, 23-36- Avanca-Belenenses, 26-27