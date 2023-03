Sporting vence em Gaia e segue na liderança

No regresso do campeonato nacional após a pausa para as seleções, o Sporting venceu este sábado na visita à Gaia, por 32-30, e manteve a liderança da competição na 17.ª jornada, com um ponto de vantagem sobre o Benfica.Com uma entrada forte, a formação comandada por Ricardo Costa ganhou uma vantagem confortável na primeira parte, tendo ido para o descanso na frente por 16-12. Com sete golos, Kiko Costa foi o melhor marcador, num duelo em que o Gaia ainda ameaçou o resultado na parte final, quando encurtou a desvantagem para apenas um golo nos derradeiros minutos. Ver ficha do jogo. Já o Benfica registou um triunfo na receção ao Póvoa AC, por 31-28, e mantém-se no segundo lugar, a um ponto dos leões. Ao intervalo, as águias lideravam na Luz por 17-16. Petar Djordjic terminou com melhor marcador. Ver ficha do jogo. Já o FC Porto só entra em ação este sábado às 18h00, na visita ao pavilhão do Académico de Viseu.