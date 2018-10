Sporting vence Madeira SAD e sobe provisoriamente à liderança

O Sporting venceu esta quarta-feira na receção ao Madeira SAD por 34-29, em jogo da oitava jornada do campeonato nacional, onde tiveram de suar para levar de vencida a formação madeirense.Com o equilíbrio a pautar a primeira parte, a equipa visitante conseguiu superiorizar-se já perto do intervalo e chegou ao descanso a vencer por 17-14. A correr atrás do prejuízo, a formação leonina soube reagir na segunda parte e confirmou o favoritismo, dando a volta e triunfando com cinco golos de avanço.No plano individual, Fábio Chiuffa, com 10 golos, esteve em destaque pelo Sporting.Os leões subiram provisoriamente à liderança do campeonato, com mais três pontos do que Benfica e FC Porto, equipas que somam menos um jogo.