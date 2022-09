Sporting vence na apresentação

Na decisão do Troféu Stromp, que serve de apresentação aos adeptos, o Sporting venceu o V. Setúbal por claros 37-24 no Pavilhão João Rocha. Os leões mostraram os seus quatro reforços – os pivôs Edy Silva e Patryk Walczak, o ponta-esquerda Étienne Mocquais e o guarda-redes Leonel Maciel – e revelaram uma interessante eficácia ofensiva. Com 12 golos, Kiko Costa foi o melhor marcador, seguido de Carlos Ruesga (6) e Salvador Salvador (5). "Fizemos um bom jogo, ainda com alguns erros que são naturais. Reforços? São muito bons jogadores, trazem-nos mais qualidade. Estamos mais fortes do que éramos, mas sabemos que temos muito trabalho pela frente", sublinhou o técnico Ricardo Costa, que vai preparar a Supertaça que se realiza no próximo fim de semana, em Serpa.