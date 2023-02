Sporting vence na Hungria para a Liga Europeia

O Sporting venceu esta tarde, na Hungria, o Balatonfuredi por 31-25 na nona jornada do Grupo C da Liga Europeia.Os leões foram guiados por mais uma grande exibição do jovem Kiko Costa, autor de 9 golos, em 13 remates à baliza.Com este triunfo, o Sporting mantém-se na luta pelo primeiro lugar do grupo, a definir na última jornada, na receção aos croatas do RF Nexe, precisamente os atuais lideres, com os mesmo pontos dos leões (14), mas ainda com um jogo a menos, a cumprir ainda hoje.