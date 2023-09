Sporting vence na visita à Madeira

Depois dos triunfos frente ao Benfica, ABC e V. Setúbal, o Sporting registou este domingo a quarta vitória em outros tantos jogos no campeonato nacional, ao triunfar na visita ao pavilhão do Marítimo num duelo com muitos golos (40-36).A primeira parte foi equilibrada mas foram os leões a chegarem ao intervalo na frente (22-20). A equipa da casa teve uma boa entrada no segundo tempo, tendo operado a reviravolta no marcador (25-24), 'obrigando' a equipa de Ricardo Costa a elevar a intensidade de jogo. O Sporting disparou pouco depois (29-28) e tomou as rédeas da partida. O Marítimo nunca mais conseguiu empatar o resultado e aproveitou os leões para cimentarem uma vantagem confortável até aos 40-36 finais.A formação de Alvalade segue assim na liderança do campeonato, com os mesmos 12 pontos do que o FC Porto.Com nove golos, Kiko Costa foi o melhor marcador da partida, com o seu irmão Martim a destacar-se igualmente com sete tiros certeiros. Do lado do Marítimo, Eldin Vrazalica foi o melhor artilheiro, com oito golos. Veja a ficha aqui O próximo duelo do Sporting é a receção ao Águas Santas, agendada para o próximo domingo.Marítimo 36-40 SportingBenfica 34-25 FC GaiaV. Setúbal 33-33 BelenensesABC 26-20 Póvoa ACFC Porto 39-26 V. GuimarãesÁguas Santas 31-28 Avanca1º FC Porto: 12 pontos/4 jogos (4 vitórias)2º Sporting: 12 pontos/4 jogos (4 vitórias)3º Benfica: 9 pontos/4 jogos (2 vitórias, 1 empate, 1 derrota)4º Águas Santas: 9 pontos/3 jogos (3 vitórias)5º ABC: 8 pontos/4 jogos (2 vitórias, 2 derrotas)6º Póvoa AC: 7 pontos/4 jogos (1 vitória, 1 empate, 2 derrotas)7º Avanca: 7 pontos/4 jogos (1 vitória, 1 empate, 2 derrotas)8º Os Belenenses: 7 pontos/4 jogos (1 vitória, 1 empate, 2 derrotas)9º FC Gaia: 6 pontos/4 jogos (1 vitória, 3 derrotas)10º V. Guimarães 5 pontos/4 jogos (1 empate, 3 derrotas)11º Marítimo: 3 pontos/3 jogos (3 derrotas)12º V. Setúbal: 3 pontos/2 jogos (1 empate, 1 derrota)