Sporting vence Sanjoanense e regressa ao segundo lugar

O Sporting venceu (31-23) na visita ao pavilhão da Sanjoanense, em jogo da 24.ª jornada do campeonato, e ascendeu ao segundo lugar. Os leões totalizam agora 70 pontos - mais dois do que o Benfica - e continuam a perseguição ao FC Porto, que somam 75 pontos, embora contem com mais um jogo.





Destaque para Daniel Andrejew, pivô do Sporting, que foi o melhor marcador do jogo com 9 golos.