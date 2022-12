Sporting vence Skjern na Liga Europeia

O Sporting deu mais um passo rumo aos oitavos de final da Liga Europeia, ao vencer (28-24) esta terça-feira na receção aos dinamarqueses do Skjern e subir à 6.ª jornada ao 3.º lugar (8 pontos) do Grupo C.Num pavilhão João Rocha à porta fechada, devido às condições climatéricas da cidade de Lisboa, foi um jogo equilibrado, com as equipas a chegarem empatadas ao intervalo (13-13), mas muito por culpa dos leões, bons a defender, com o guarda-redes Leo Maciel a parar quatro livres de sete metros, mas muito perdulários nos duelos aos seis metros e perdas de bola no ataque, que fez com que a equipa nórdica se mantivesse na discussão do jogo até perto do fim.Mesmo assim, o Sporting ganhou uma vantagem de três golos (20-17) a meio da segunda parte e soube controlar, com destaque para Kiko Costa, melhor marcador dos leões com seis golos.No Grupo A, o Benfica, detentor da Liga Europeia, foi incapaz de contrariar o Montpellier e perdeu (27-33) em França, mas manteve o 4.º lugar (4 pontos), de apuramento.Já o Águas Santas cedeu (24-30) na deslocação à Alemanha para defrontar os ucranianos do Motor, mantendo-se no 6.º e último lugar do Grupo D.