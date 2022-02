Sporting vence Tatabanya na Liga Europeia

O Sporting venceu (34-26) esta terça-feira na receção aos húngaros do Tatabanya e subiu ao terceiro lugar do Grupo D da Liga Europeia, mantendo intactas as aspirações quanto à qualificação para os oitavos-de-final, que apuram as quatro primeiras equipas de cada série.Os leões dominaram o encontro do início ao fim, com grande ascendente na segunda parte, depois de chegarem em vantagem (15-13) ao intervalo.A lamentar a lesão no joelho esquerdo do central André José, que abandonou o campo aos 29 minutos a coxear.Destaques individuais para os guarda-redes Matevz Skok e Manuel Gaspar na defesa, enquanto Francisco Costa (6 golos) e Mamadou Gassama (5) tiveram pontaria afinada no ataque.