Sporting volta a perder em torneio francês

O Sporting foi este domingo derrotado pelos franceses do PAUC AIX por 36-32, no segundo jogo no torneio de pré-época Guy Joumel, em Saint-Malo, depois de na véspera ter sido também batido pelo Chartres MH ( 31-36 ).Ao intervalo, a equipa orientada por Ricardo Costa estava a perder por um golo (13-14), diante a formação do português Gilberto Duarte e que em 2024/25 será treinada pelo sueco Magnus Andersson, que deixou o FC Porto.Com seis golos cada, Martim Costa e o reforço islandês Orri Thorkelsson foram os melhores marcadores leoninos."O jogo de hoje foi bastante melhor do que o de ontem. Entrámos bem, foi sempre equilibrado diante de uma boa equipa. Estivemos à frente na primeira parte, mas o jogo foi dividido. Fizemos algumas alterações na segunda parte, procurámos que todos os atletas jogassem e experimentámos vários esquemas defensivos e combinações ofensivas. Gostávamos de ter ganho, mas jogámos contra duas boas equipas que, se calhar, estão mais à frente na preparação da época. Ninguém se lesionou, fizemos dois jogos competitivos e estamos preparados para mais uma semana de trabalho", destacou o técnico Ricardo Costa, ao site dos leões.O Sporting vai agora participar no Torneio Internacional de Viseu na próxima semana.