Sub-19 defrontam anfitriões no Mundial

A Seleção Nacional sub-19 vai defrontar a Macedónia do Norte nos oitavos-de-final do Campeonato do Mundo, que decorre em Skopje, estando o jogo agendado para amanhã.

Portugal terminou invicto a fase de grupos, depois de derrotar ontem o Brasil por 36-29, num jogo em que foi sempre superior, chegando ao intervalo já com uma vantagem de cinco golos (19-14). Joel Ribeiro foi, desta vez, o MVP, bem como o melhor marcador da partida, com nove golos, sendo que a seleção canarinha terminou esta fase só com derrotas.

Um outro campeonato

Depois de uma fase de grupos imaculada, com a conquista de cinco vitórias, em outros tantos jogos, a partir de amanhã será tudo diferente para os participantes, já que se inicia a fase a eliminar.

"Agora começa um novo Campeonato do Mundo, e daqui a dois dias iremos estar a 100 por cento para enfrentar o próximo adversário", frisou o selecionador nacional Carlos Martingo.

A Macedónia do Norte terminou o seu grupo em 4º, com duas vitórias e três derrotas.