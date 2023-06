Sub-21 derrotados pela Dinamarca

A Seleção Nacional de sub-21 terminou esta quinta-feira com uma derrota a participação no Scandinavian Open, frente à Dinamarca, por 27-19.Agora, a formação comandada por Carlos Martingo centra-se na preparação para o Mundial da categoria, que decorre entre 20 de junho e 2 de julho, numa organização conjunta de Alemanha e Grécia.Ao intervalo, o conjunto luso perdia por 11-10. Com cinco golos, Vasco Sousa foi o melhor marcador português, com cinco golos. Ver ficha aqui No Mundial sub-21, Portugal vai defrontar no Grupo C o Kuwait (dia 20), Costa Rica (21) e Brasil (23)."É um balanço extremamente positivo, apesar das duas derrotas que tivemos, mas nesses jogos tivemos grandes períodos de excelente nível andebolístico, em ambas as fases do jogo. O objetivo inicial deste torneio, de distribuir a carga por todos os jogos, foi cumprido sem grande preocupação com o resultado final. Experimentámos vários formatos no ataque e também na defesa, todos os atletas deram uma resposta positiva. Agora tereemos quatro dias na Alemanha para acertar os últimos pormenores, para que possamos estar na máxima força no Campeonato do Mundo. Gostaria ainda de agradecer o trabalho que o Nuno Santos desenvolveu na semana anterior a este estágio, porque foi muito importante no desempenho positivo tido neste torneio", disse, em declarações reproduzidas pela FPA.