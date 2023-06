Sub-21 preparam Mundial

O selecionador Carlos Martingo divulgou ontem os 16 convocados para o Mundial sub-21, destacando-se as chamadas de Rodrigo Campos, Lucas Ribeiro e Guilherme Tavares, que não estiveram no Europeu sub-20- (2022), onde Portugal conquistou a prata. Já os irmãos Kiko e Martim Costa (Sporting) são as ausências mais notadas, mas como são da Seleção A, houve a opção de lançar outros jovens valores, já que o objetivo dos sub-21 é fornecer matéria prima aos Heróis do Mar. Quanto a Gabriel Cavalcanti (Cisne), também vice-campeão europeu de sub-20, encontra-se lesionado.

A equipa vai preparar-se na Dinamarca, defrontando a Suécia (hoje), Noruega (amanhã) e Dinamarca (quinta-feira). O Mundial, na Alemanha e Grécia, começa dia 20, com Portugal a ser cabeça de série no Grupo C, sediado em Hanover, ainda com Kuwait, Costa Rica e Brasil.