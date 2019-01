Suécia termina Mundial em quinto e Espanha consegue vaga olímpica

A Suécia bateu este sábado a Croácia por 34-28, no jogo de atribuição do quinto e sexto lugares do Mundial de andebol, a decorrer na Alemanha e Dinamarca, enquanto a Espanha bateu o Egito e conseguiu a última vaga olímpica.Ao vencer os egípcios, por 36-31, os espanhóis, campeões europeus em título, terminaram no sétimo lugar a prova, último posto que dá acesso aos torneios pré-olímpicos de forma direta.Este era o objetivo mínimo da equipa de Jordi Ribera, que procurava lutar pela conquista de uma medalha, mas acabou arredada na segunda fase de grupos do campeonato do mundo, enquanto os egípcios igualaram o oitavo lugar conseguido em 2017.A vitória da Suécia permitiu-lhe terminar a prova em quinto lugar, o melhor resultado desde 2011, em que foi quarta classificada, para a equipa que ainda é a mais medalhada em Mundiais, apesar de não conseguir um pódio desde 2001: quatro 'ouros', o último em 1999, três 'pratas' e quatro 'bronzes'.Já os croatas acabam o torneio em sexto, duas posições abaixo do que conseguiram no França2017, continuando com uma medalha de ouro no historial, conquistada em Portugal, em 2003, três de pratas e uma de bronze.No domingo, a anfitriã Dinamarca disputa o título com a Noruega, na primeira final nórdica, que terá um campeão mundial inédito, enquanto a também anfitriã Alemanha discute com a campeã em título França o último lugar do pódio.