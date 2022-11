Supertaça Ibérica definida: jogam-se um FC Porto-Granollers e um Barcelona-Sporting

FC Porto-Granollers e Barcelona-Sporting são os jogos das meias-finais da primeira edição da Supertaça Ibérica de andebol, esta terça-feira apresentada em Espanha, a decorrer em 17 e 18 de dezembro, em Málaga.



O emparelhamento das meias-finais ditou que o campeão português FC Porto tivesse como adversário o Granollers (finalista vencido da Supertaça de Espanha) e o FC Barcelona (campeão espanhol), do português Luís Frade, o Sporting (vencedor da Taça de Portugal).

As meias-finais decorrerão durante a tarde do dia 17 de dezembro, sábado, e, no dia seguinte, decorrerão os dois jogos que definirão do quarto ao primeiro classificado da primeira edição da Supertaça Ibérica de andebol.

"É mais um passo da cooperação entre as federações de Portugal e Espanha. Não é o primeiro, mas é um passo muito importante", referiu na cerimónia de apresentação, em Málaga, o presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Miguel Laranjeiro.

O dirigente recordou a candidatura conjunta com a Espanha e a Suíça à organização do Europeu de 2028 e as colaborações existentes no âmbito "das seleções jovens" e em "vários projetos transfronteiriços".

"A Supertaça Ibérica -- este ano em Espanha, no próximo em Portugal -- é muito importante. Esta ligação ibérica é importante para o desenvolvimento do andebol ibérico, falamos de dois países que têm equipas muito fortes no panorama europeu e esta ligação ajuda a que sejam ainda mais fortes", disse Miguel Laranjeiro.

O presidente da FAP acredita que a "Europa do andebol" estará, durante um fim de semana, de olhos postos em Málaga, "para quatro equipas muito boas", e que esta ligação entre Portugal e Espanha poderá ser vista como um exemplo.

Calendário da Supertaça Ibérica:

- Sábado, 17 dezembro:

Granollers, Esp - FC Porto, Por, 15:45

FC Barcelona, Esp -- Sporting, Por, 18:00

- Domingo, 18 dezembro:

Jogo de atribuição do 3.º e 4.º lugares, 14:45

Final, 17:00