Taça Challenge feminina: CS Madeira goleia Hadzici

O CS Madeira venceu este sábado por 37-23 o Hadzici, da Bósnia, na primeira mão da terceira ronda da Taça Challenge feminina de andebol, colocando-se em posição privilegiada para seguir em frente.

Em jogo disputado no Pavilhão Bartolomeu Perestrelo, no Funchal, a formação bósnia ainda ofereceu resistência no primeiro tempo, que terminou com um parcial 15-11 favorável às lusas, mas não teve argumentos para impedir o avolumar do marcador na etapa complementar.

A melhor marcadora foi Cláudia Aguiar, que terminou com 11 golos apontados, num encontro que terminou com uma diferença de 14 golos e deixa as madeirenses em situação muito favorável para a segunda mão, agendada para domingo, também na Madeira.

Se avançar para os oitavos de final, o CS Madeira junta-se à SIR 1.º de Maio nesta fase, depois de a equipa da Marinha Grande se ter apurado, ao eliminar as gregas do Ionias, enquanto o Alavarium ficou pelo caminho, ao perder com o Bjelovar, da Croácia.