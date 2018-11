Taça EHF: Benfica perde por cinco golos na Alemanha

A equipa de andebol do Benfica saiu este sábado derrotada pelos alemães do Hannover-Burgdorf por cinco golos (41-36), na primeira mão da terceira ronda da Taça EHF, em Hannover.Assim, a equipa treinada por Carlos Resende terá que anular no próximo sábado, no Pavilhão da Luz (17:00), uma desvantagem de uma 'mão cheia' de golos, de forma a poder seguir para a fase de grupos da competição.No encontro de hoje, na Alemanha, realce no Benfica para Pedro Marques (nove golos) e Alexandre Cavalcanti (oito), que somaram quase metade dos golos das águias, enquanto no Hannover o campeão olímpico e dinamarquês Morten Olsen foi a figura.Olsen marcou 12 dos 41 golos do conjunto alemão, bem secundado por Ilija Brozovic e Timo Kastening, ambos com sete.