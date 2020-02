Taça EHF: Benfica vence Melsungen e isola-se na liderança do Grupo A

O Benfica recebeu e venceu este sábado o Melsungen, por 29-26, na segunda jornada do Grupo A da Taça EHF.





No Pavilhão da Luz, as águias entraram bem na partida e, ao intervalo, já lideravam por cinco golos (16-11). O melhor marcador da partida foi o benfiquista Petar Djordjic, autor de nove golos. Depois de ter vencido na primeira jornada o Silkenborg na Dinamarca, o Benfica segue isolado na liderança do Grupo A, agora com quatro pontos.Na próxima ronda, a formação liderada por Carlos Resende defronta os polacos do Opole, no próximo dia 22.